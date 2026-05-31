Израиль заявил о взятии крепости Бофор в Ливане

Израильская армия заявила о взятии под контроль крепости Бофор на территории Ливана.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные Reuters и Associated Press, израильские силы заняли крепость Бофор, расположенную на юге Ливана, недалеко от города Набатия.

Сообщения об этом также распространило государственное телевидение Израиля. Отмечается, что опубликованы кадры, на которых видно, как над стратегическим объектом, находящимся на горном хребте примерно в 15 километрах от ливано-израильской границы и построенным в эпоху крестоносцев, поднят израильский флаг.

Ливанские официальные лица пока не делали заявлений по этому поводу.

Если информация подтвердится, контроль над крепостью может считаться значимым военным успехом для израильской армии, которая ведет боевые действия против "Хезболлы" со 2 марта.

Ранее израильские войска уже занимали крепость Бофор в 1982 году и оставались там до вывода сил из Ливана в 2000 году.