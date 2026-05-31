Беспорядки во Франции после победы ПСЖ в финале ЛЧ - ВИДЕО

По всей Франции задержали 416 участников беспорядков, начавшихся после победы парижского "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов. Как передает Day.Az, об этом сообщают французские СМИ. Кроме того, подтверждено ранение 7 полицейских, сообщается о госпитализации двух девушек.