Минфин США предупредил банки в Азии и на Ближнем Востоке из-за связей с Ираном
Министерство финансов США направил официальные письма банкам в Омане, ОАЭ, Гонконге и Китае, предупредив их о возможной причастности к незаконной финансовой деятельности Ирана.
Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в X журналист Fox News Эвард Лоуренс.
По его данным, в документах Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США, оказавшихся в распоряжении Fox Business, утверждается, что через эти банки могли проходить иранские средства, связанные с незаконной деятельностью, включая финансирование терроризма.
Представитель администрации США заявил, что это может стать первым шагом к введению вторичных санкций. В случае продолжения сотрудничества с Ираном банки могут быть отключены от американской финансовой системы.
В письмах им также предписано немедленно прекратить обслуживание операций, связанных с Ираном.
