В Каспии утонул рыбак, к поискам привлечен вертолет МЧС

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступило сообщение о том, что вблизи Нефтяных Камней в Каспийском море утонул рыбак.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, о происшествии были немедленно проинформированы все соответствующие службы, включая суда, находящиеся в районе Каспийского моря.

В настоящее время к поискам утонувшего, которым, по предварительным данным, является Османов Рагим Рамиз оглу, привлечены вертолет Авиационного отряда МЧС и спасатели Службы спасения особого риска.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Дополнительная информация будет предоставлена позже.