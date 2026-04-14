В Каспии утонул рыбак, к поискам привлечен вертолет МЧС - ВИДЕО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступило сообщение о том, что вблизи Нефтяных Камней в Каспийском море утонул рыбак.
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, о происшествии были немедленно проинформированы все соответствующие службы, включая суда, находящиеся в районе Каспийского моря.
В настоящее время к поискам утонувшего, которым, по предварительным данным, является Османов Рагим Рамиз оглу, привлечены вертолет Авиационного отряда МЧС и спасатели Службы спасения особого риска.
Поисково-спасательные работы продолжаются. Дополнительная информация будет предоставлена позже.
