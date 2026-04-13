В Азербайджане спустя 76 лет обновлена железная дорога Алабашлы-Гызылджа

На участке железной дороги Алабашлы-Гызылджа завершены капитальные ремонтные работы.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Отмечается, что на этой 20-километровой линии, обновлённой впервые с момента ввода в эксплуатацию в 1950-х годах, будет обеспечена безопасная перевозка строительных материалов, таких как щебень и бутовый камень, которые особенно необходимы для железных дорог.