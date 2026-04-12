Названа дата выхода мессенджера XChat от Илона Маска

Илон Маск назвал дату запуска своего нового мессенджера XChat - приложение для устройств на iOS станет доступно 17 апреля 2026 года.

Как сообщает Day.Az, сервис станет частью экосистемы социальной платформы X и будет сделан с акцентом на безопасность и удобство коммуникации.

В числе ключевых функций - сквозное шифрование сообщений, запрет на создание скриншотов, а также возможность совершать звонки между пользователями разных платформ.

Одной из особенностей XChat станет регистрация и звонки без необходимости привязки к номеру телефона. В отличие от этого, такие популярные мессенджеры, как WhatsApp и Telegram, по-прежнему требуют указания номера при создании аккаунта.

Кроме того, пользователям будут доступны исчезающие сообщения, обмен файлами и поддержка масштабных групповых чатов на сотни участников.

Также отмечается отсутствие рекламы, что может стать серьезным преимуществом по сравнению с другими сервисами.

Информация о выходе версии для Android пока не раскрывается.