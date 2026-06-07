https://news.day.az/world/1839838.html В столице Бельгии и ЕС резко усилились беспорядки - ВИДЕО В столице Бельгии и ЕС резко усилились беспорядки, которые стартовали в начале недели. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В столице Бельгии и ЕС резко усилились беспорядки - ВИДЕО
В столице Бельгии и ЕС резко усилились беспорядки, которые стартовали в начале недели.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Пытаясь бороться с дефицитом бюджета, власти страны резко урезали образовательные бюджеты, и с первых дней лета студенты и преподаватели начали протесты, к которым активно присоединялись сочувствующие, в том силе из молодых представителей бельгийцев в первом и втором поколении, что к концу недели привело к хаосу и массовым столкновениям протестующих с полицией.
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