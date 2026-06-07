В столице Бельгии и ЕС резко усилились беспорядки, которые стартовали в начале недели.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Пытаясь бороться с дефицитом бюджета, власти страны резко урезали образовательные бюджеты, и с первых дней лета студенты и преподаватели начали протесты, к которым активно присоединялись сочувствующие, в том силе из молодых представителей бельгийцев в первом и втором поколении, что к концу недели привело к хаосу и массовым столкновениям протестующих с полицией.