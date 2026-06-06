Так выглядят новые 100 манатов

В Азербайджане со следующего месяца в обращение поступят обновленные банкноты номиналом 100 манатов.

Как сообщает Day.Az, на обновленной купюре достоинством 100 манатов применены новейшие элементы защиты: меняющая цвет голограмма с эффектом трехмерного микрозеркала, инновационный элемент "Spark Flow Prime" (символ маната, меняющий цвет и создающий динамический световой эффект), а также водяной знак (при просмотре на просвет видны Государственный герб Азербайджанской Республики и цифра номинала).

Кроме того, на новых 100-манатных банкнотах предусмотрены специальные рельефные линии для людей с нарушениями зрения. На ощупь по этим линиям, расположенным по обеим сторонам купюры, можно определить ее номинал и подлинность.