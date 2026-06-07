Названы слабые места китайских автомобилей

Слабыми местами китайских автомобилей эксперты, опрошенные агентством "Автостат", называют ходовую часть, электронику и лакокрасочное покрытие, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отметил заместитель генерального директора по VIP-направлению ГК "Автодом" Роман Тимашов, у китайских машин нередко встречаются слабая ходовая, быстрый износ шаровых опор и сайлентблоков, невысокое качество отделочных материалов, слабое лакокрасочное покрытие и хром, а также плохая коррозионная стойкость. При этом перечень уязвимых мест зависит от конкретного бренда.

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов добавил, что крупные китайские бренды, серьезно работающие в России, обычно адаптируют автомобили под местные условия. Для нашего рынка дорабатывают климатический пакет, подвеску под плохие дороги, настройки электронного блока управления под российское топливо, а часть моделей вообще собирается локально.