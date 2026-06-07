Гражданам Армении рассылают сообщения о бомбах на участках

Гражданам Армении поступили звонки и сообщения с иностранных телефонных номеров и адресов электронной почты с ложной информацией о том, что на некоторых избирательных участках якобы заложены бомбы.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба полиции МВД.

"В результате мероприятий, проведенных правоохранительными органами, установлено, что данные сообщения не соответствуют действительности", - отметили в ведомстве.

Голосование на выборах в Национальное собрание Армении продолжается.