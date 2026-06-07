https://news.day.az/world/1839851.html Гражданам Армении рассылают сообщения о бомбах на участках Гражданам Армении поступили звонки и сообщения с иностранных телефонных номеров и адресов электронной почты с ложной информацией о том, что на некоторых избирательных участках якобы заложены бомбы. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба полиции МВД.
Гражданам Армении рассылают сообщения о бомбах на участках
Гражданам Армении поступили звонки и сообщения с иностранных телефонных номеров и адресов электронной почты с ложной информацией о том, что на некоторых избирательных участках якобы заложены бомбы.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба полиции МВД.
"В результате мероприятий, проведенных правоохранительными органами, установлено, что данные сообщения не соответствуют действительности", - отметили в ведомстве.
Голосование на выборах в Национальное собрание Армении продолжается.
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