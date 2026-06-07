Cмертельное ДТП в Лянкяране

В Лянкяране произошло смертельное ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, авария произошла на старой трассе Алят-Астара, проходящей через территорию города Лиман.

По предварительным данным, житель села Зёвля Лянкяранского района Эльшад Салаев 1962 года рождения, находившийся за рулем автомобиля ВАЗ-2106, потерял управление. Машина съехала с дороги, перевернулась над водоотводным каналом и затем врезалась в дерево.

Водитель скончался на месте происшествия.

Предполагается, что мужчине стало плохо за рулем и он мог умереть от сердечного приступа еще до момента столкновения, что сделало аварию неизбежной.

По факту происшествия проводится расследование.