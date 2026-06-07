https://news.day.az/world/1839804.html В США произошла массовая стрельба - ВИДЕО Массовая стрельба произошла в штате Огайо, множество пострадавших доставлены в медучреждения. Об этом сообщила местная полиция в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Инцидент произошел рядом с местом проведения фестиваля в Толидо. В полиции не уточнили точное число пострадавших.
В США произошла массовая стрельба - ВИДЕО
Массовая стрельба произошла в штате Огайо, множество пострадавших доставлены в медучреждения. Об этом сообщила местная полиция в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Инцидент произошел рядом с местом проведения фестиваля в Толидо. В полиции не уточнили точное число пострадавших.
"Полицейское управление Толидо активно ищет подозреваемого или подозреваемых, причастных к инциденту", - сказано в сообщении правоохранителей.
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