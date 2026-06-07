Названы самые дорогие игроки мирового футбола
Интернет-портал Transfermarkt провел обновление рыночных ценников у футболистов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, по полученным данным, самыми дорогими футболистами в мире стали вингер "Барселоны" Ламин Ямаль и нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. Трансферная стоимость футболистов составляет 200 млн евро.
Топ-10 самых дорогих футболистов в мировом футболе:
Ламин Ямаль ("Барселона") - € 200 млн;
Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") - € 200 млн;
Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид) - € 180 млн;
Педро ("Барселона") - € 150 млн;
Майкл Олисе ("Бавария" Мюнхен) - € 150 млн;
Жоау Невеш ("ПСЖ") - € 140 млн;
Хвича Кварацхелия ("ПСЖ") - € 140 млн;
Витинья ("ПСЖ") - € 140 млн;
Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид) - € 140 млн;
Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид) - € 140 млн.
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