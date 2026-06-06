Одно из самых известных зданий Баку могут снести?

В последние дни в общественном пространстве активно обсуждается информация о возможном сносе старого здания Центрального банка и благоустройстве территории вокруг него. Эксперты и жители Баку высказывают различные мнения относительно будущего объекта.

Что думают об этом специалисты?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на globalinfo.az, директор Центра экспертизы недвижимости Рамиль Османлы отметил, что ряд зданий, построенных в столице 10-20 лет назад, сегодня уже не полностью соответствует современным требованиям градостроительства и может создавать определенные сложности при реализации новых инфраструктурных проектов.

"Поэтому неудивительно, что подобные вопросы периодически становятся предметом обсуждения. Такая практика существует во многих странах мира. Бывают случаи, когда государственные или частные объекты начинают мешать реализации новых градостроительных и инфраструктурных проектов, и тогда принимаются решения об их сносе либо изменении функционального назначения", - сказал он.

По словам эксперта, старое административное здание Центрального банка расположено в центре Баку, поэтому любые планы относительно этой территории находятся в компетенции соответствующих государственных структур.

"С учетом Генерального плана Баку, программ социально-экономического развития регионов и реализуемых в столице инфраструктурных проектов в будущем могут быть приняты различные решения относительно дальнейшей судьбы здания. Однако на сегодняшний день у меня нет официальной информации о том, планируется ли его снос. Если этот вопрос действительно рассматривается, соответствующими сведениями располагают профильные государственные органы, прежде всего структуры, отвечающие за градостроительство и архитектуру. Теоретически такое решение вполне возможно, но говорить о том, будет ли оно реализовано на практике, пока преждевременно", - отметил Османлы.

Вместе с тем эксперт считает, что старое здание Центрального банка нельзя отнести к объектам, которые серьезно препятствуют развитию городской среды.

"Не исключено, что в процессе проектирования или эксплуатации были выявлены определенные технические недостатки. Например, в свое время активно обсуждались невозможность открывать окна и эффективность системы вентиляции. Кроме того, высказывались замечания относительно некоторых технических решений, из-за которых высота потолков оказалась ниже ожидаемой, что могло сказаться на комфорте и функциональности помещений.

Однако без профессионального анализа было бы неправильно говорить о том, что внешний облик здания, его расположение или влияние на городскую инфраструктуру представляют собой проблему. Возможно, сегодня существуют определенные ограничения, которых не было на момент строительства. Поэтому любые окончательные выводы должны основываться на результатах исследований профильных государственных органов, градостроительной документации и долгосрочных планов развития города", - подчеркнул эксперт.