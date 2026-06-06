В Китае представили нового человекоподобного робота

В Китае состоялась презентация нового человекоподобного робота TienKung Omni, разработанного компанией X-Humanoid.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на китайские СМИ, робот отличается высокой точностью и плавностью движений. TienKung Omni способен выполнять сложные маневры, включая передвижение ползком с опорой на локти и колени.

Кроме того, робот может переносить грузы во время ходьбы и удерживать поднос на одной руке, сохраняя устойчивость и не роняя предметы.