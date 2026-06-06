Азербайджанские студенты укрепляют связи между США и Азербайджаном

Студенты из Азербайджана, обучающиеся в США, укрепляют культурные и образовательные связи между двумя странами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлон в ходе образовательной выставки США, проходящей в Баку.

"Азербайджанские студенты в США не только получают качественное образование, но и становятся культурными мостами между странами, возвращаясь домой с новыми знаниями и идеями, способствующими развитию Азербайджана в условиях укрепляющегося партнерства с США", - сказала она.

Э.Карлон подчеркнула, что азербайджанские студенты, обучающиеся в США, получают не только качественное образование, но и становятся "мостами" между культурами, привозя на родину новые знания и идеи, способствующие развитию страны.

По ее словам, в прошлом учебном году в США обучались 1 329 азербайджанских студентов, что на 18% больше по сравнению с предыдущим годом и свидетельствует об устойчивом росте интереса к американскому образованию.

Эми Карлон также отметила, что образовательный путь в США может быть сложным из-за широкого выбора - более 5 тысяч колледжей и университетов, однако при этом существуют различные возможности финансовой поддержки, включая стипендии и гранты.

В завершение она призвала участников выставки активно использовать возможности мероприятия, взаимодействовать с университетами и образовательными программами.

Отметим, что в Баку проходит образовательная выставка США. Мероприятие организовано посольством США в Азербайджане совместно с программой EducationUSA.