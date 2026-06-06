"Катарсис" Эльчина Шамилли - когда ковёр превращается в философскую модель человеческого сознания

В Азербайджанском национальном музее ковра открылась персональная выставка художника и доктора философии по искусствоведению Эльчин Шамилли под названием "Катарсис" - проект, в котором ковёр превращается из предмета декоративного искусства в философскую модель человеческого сознания, сообщает Day.Az Trend Life.

Экспозиция стала результатом многолетних творческих и научных поисков автора и представила зрителям оригинальную художественно-философскую концепцию, раскрывающую новые возможности текстильного искусства в современном культурном пространстве. На выставке представлено более двадцати работ, в которых традиционная композиционная структура ковра переосмысляется через язык абстракции, превращаясь в инструмент исследования культурных кодов, памяти и человеческого восприятия.

"Катарсис" - это не просто выставка текстиля, а своеобразное путешествие во внутренний мир человека. В центре внимания художника - тонкая граница между реальностью, подсознанием и сверхсознанием. Абстрактные композиции выступают здесь не декоративными элементами, а визуальными размышлениями о природе человеческого опыта, внутренней трансформации и поиске подлинной гармонии.

По замыслу автора, катарсис представляет собой процесс освобождения от ложных представлений и устоявшихся стереотипов мышления. Каждое произведение предлагает зрителю по-новому взглянуть на собственную систему ценностей, память и взаимоотношения с окружающим миром.

Особое место в проекте занимает образ ковра, который предстает не только как символ национального наследия, но и как метафора устойчивых структур сознания, сохраняющих следы прошлого даже в условиях непрерывных жизненных перемен.

Выставка "Катарсис" демонстрирует, что современное азербайджанское текстильное искусство способно выходить далеко за рамки традиционного декоративного восприятия, становясь пространством для философского диалога о человеке, его внутреннем мире и пути к самопознанию. Экспозиция приглашает зрителей не просто смотреть, а размышлять, чувствовать и открывать новые смыслы в привычных формах.