В Ашхабаде почтили память Самеда Вургуна

В рамках Дней азербайджанской культуры в Туркменском государственном университете прошло мероприятие, посвященное 120-летию со дня рождения выдающегося мастера слова, драматурга, общественного деятеля, академика, лауреата Государственных премий СССР, Народного поэта Самеда Вургуна.

Как сообщили Day.Az в Министерстве культуры, в мероприятии приняли участие руководство Туркменского государственного университета, профессорско-преподавательский состав и студенты филологического факультета.

Модератор мероприятия, секретарь Союза писателей Азербайджана, заслуженный работник культуры Ильгар Фахми представил краткую информацию о жизни и творчестве Самеда Вургуна. Он отметил, что уникальное творчество Самеда Вургуна внесло значительный вклад в развитие азербайджанской литературы XX века.

Затем был заслушан доклад ученого секретаря Института литературы имени Низами Гянджеви Национальной Академии наук Азербайджана, доктора философии по филологии, доцента Айгюн Багирли на тему "Самед Вургун и тюркский мир".

Было подчеркнуто, что в основе многогранного творчества Самеда Вургуна, занимающего особое место в летописи азербайджанской литературной мысли, лежит идея азербайджанства. Великий мастер слова неустанно боролся за чистоту родного языка и, черпая вдохновение из неиссякаемой сокровищницы народного творчества, создавал ценные произведения с глубоким общечеловеческим и социальным содержанием, отражающие всю красоту смысловых оттенков этого языка.

Было отмечено, что уважение к прошлому и вера в будущее занимают особое место в творчестве С. Вургуна. Произведения литератора с большим одобрением встречались и в тюркских республиках, а его пьесы успешно ставились на сцене. Драматургия С. Вургуна составляет яркую страницу в истории театрального искусства Азербайджана.

Депутат Милли Меджлиса, член азербайджано-туркменской межпарламентской группы дружбы Хикмет Мамедов в своем докладе "Тема Родины в творчестве Самеда Вургуна" отметил, что литературное наследие Народного поэта в основном состоит из воспевания родного края. Произведения мастера слова и сегодня призывают людей любить свою Родину.

Выступивший на тему "Развитие азербайджано-туркменских литературных связей, литературный обмен" директор Азербайджанской национальной библиотеки профессор Керим Таиров отметил, что литература играет важную роль в наведении культурных мостов между народами.

На мероприятии чтец Гусейнага Асланов продекламировал образцы поэтического наследия поэта.