Автор: Акпер Гасанов

Нынешняя парламентская предвыборная кампания в Армении продемонстрировала ряд тенденций, которые, вне зависимости от итогов голосования, будут еще долго обсуждаться как внутри этой страны, так и за ее пределами. Речь идет не только о составе участников предвыборной гонки, но и о механизмах, с помощью которых ведётся борьба за власть.

Одним из ключевых факторов нынешней кампании стало активное участие крупного бизнеса и представителей армянской диаспоры, особенно проживающей в России. Это участие проявляется не только в политической поддержке отдельных кандидатов, но и в более практических формах - мобилизации электората, финансовых ресурсах и организационных возможностях.

По большому счету, присутствие крупных бизнесменов в армянской политике не является новым явлением. Однако в текущей кампании оно приобретает особую остроту. Ведь в числе тех, кто решил бороться за смену власти в соседней стране, оказался местный олигарх, глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, который более известен в своей стране как "Тупой Гаго", а также как человек, который в советское время отсидел в тюрьме за изнасилование.

Ясное дело, что сам факт презентации Царукяна в роли "борца за все хорошее против всего плохого" - уже тема для анекдота. Но на этом театр политического абсурда в Армении не заканчивается. За кресло премьер-министра там решил бороться российско-армянский олигарх Самвел Карапетян, которого прозвали "Само Калужским". Такое прозвище Карапетян получил из-за своей тесной связи с российским городом Калуга. Его компания "Ташир" реализовала там крупные строительные и коммерческие проекты, включая торговые центры, жилую недвижимость и инфраструктуру.

Ясное дело, что среди калужских армян, как и в целом среди армян, проживающих в России, Карапетян пользуется авторитетом. Они считают его благодетелем, и вот пришло время, когда "Само Калужский" попросил их об услуге. Она состоит в том, чтобы армяне, обладающие паспортами Армении и России, приехали бы в РА и проголосовали за Карапетяна на нынешних парламентских выборах. Их поездки, о чем есть немало доказательств в армянских СМИ, оплачиваются из кармана Карапетяна и определённых сил в России, которые мечтают о смене власти в Армении. По сути, это и есть предвыборная взятка.

Кроме того, фактически формируется парадоксальная ситуация: решения о будущем государства могут в значительной степени зависеть от людей, которые не живут в нем постоянно и не сталкиваются с последствиями этих решений в повседневной жизни. Общественные дискуссии в Армении показывают, что отношение к государству у разных групп граждан может существенно различаться.

Для тех, кто проживает в стране, вопросы экономики, безопасности и социальной политики имеют непосредственное значение. В то же время часть представителей диаспоры воспринимает участие в выборах как эпизодическое событие, не связанное с долгосрочными обязательствами. Это различие в восприятии порождает напряженность и ставит под сомнение устойчивость принимаемых политических решений.

Поразительно, но прибывшие из России армяне возмущаются тем, что их стали призывать на военные сборы. "Да, мой сын имеет гражданство Армении, но он гражданин России, почему он должен проходить здесь военные сборы?" - возмущается одна дама, перекрасившаяся в блондинку. То есть, по ее "логике", отдавать долг Армении должны только те армяне, которые живут в этой стране, тогда как "гастролеры" вроде ее сына воспринимают Армению как место временного отдыха или точку на карте, где они должны вернуть должок Самвелу Карапетяну.

Причем они особо и не скрывают своей "миссии". Есть кадры, на которых эти засланцы открыто признаются в сути своего отношения к Армении: "Мы 50 человек приехали из Курска специально, чтобы проголосовать за Само, проголосуем и уедем, и нам плевать на последствия, которые придется расхлебывать живущим в Армении людям", - изрек тот, кого армянские СМИ нарекли шнырем Ары Абрамяна. Речь идет об экс-руководителе САР Курской области Гагике Рашояне, который лишился должности, потому что попал в тюрьму за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Вот кто пытается изменить настоящее Армении. Вот кто играет роль добровольной пешки в чужой игре. Это те, кому в реальности плевать на Армению и её будущее.

В этих условиях остается констатировать, что нынешние парламентские выборы в Армении - это не только борьба за власть, но и тест на зрелость политической системы и способность общества выработать устойчивые правила игры. От того, каким образом будет сформировано новое руководство страны, зависит не только внутренняя политика, но и внешнеполитический курс, включая отношения с соседями и участие в региональных проектах.