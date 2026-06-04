Эмин Агаларов объявил о новом соглашении между Sea Breeze и Сбербанком

Sea Breeze и Сбербанк подписали соглашение о внедрении технологических решений в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент Agalarov Development и основатель города-курорта Sea Breeze Эмин Агаларов на сессии "Россия - Азербайджан", состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

"Сегодня мы со Сбербанком подписали соглашение об интеграции их высоких технологий не только в проект Sea Breeze, но и за пределами Sea Breeze на территории Азербайджана. Сотрудничество между Азербайджаном и Россией развивается по многим направлениям, включая экономику, транспорт и технологии. Проект Sea Breeze был инициирован около 20 лет назад и за это время превратился в крупный девелоперский проект", - сказал он.

Как отметил Э.Агаларов, в рамках проекта уже построено несколько миллионов квадратных метров недвижимости, а одновременно в стадии строительства находятся 4,5 миллиона квадратных метров: "Общий объем проекта составит 30 миллионов квадратных метров".

По его словам, сегодня в Sea Breeze проживают около 50 тысяч резидентов, а в перспективе город будет рассчитан на 500 тысяч человек.

Э.Агаларов также сообщил, что за последний год были подписаны соглашения примерно с 15 международными гостиничными операторами.

Также он отметил, что первые отели планируется открыть уже в этом году.

Кроме того, Э.Агаларов сказал, что на территории проекта функционируют две школы, детский сад, детский арт-центр, больница и яхтенная марина.