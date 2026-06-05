Valve раскрыла планы по релизу Steam Machine и VR-гарнитуры

Valve подтвердила выход Steam Machine и Steam Frame до конца лета, а также объявила о расширении системы сертификации игр. Об этом говорится в блоге компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно сообщению компании в официальном блоге, продажи компактного ПК Steam Machine и беспроводной VR-гарнитуры Steam Frame начнутся до конца лета. Точные сроки выхода и стоимость новинок пока не раскрываются.

В преддверии релиза Valve объявила о расширении программы проверки совместимости игр. Помимо Steam Deck отдельные оценки совместимости теперь будут предусмотрены для Steam Machine и Steam Frame. Новая система должна заранее информировать владельцев устройств о том, насколько корректно запускается игра и требуется ли дополнительная настройка для комфортного использования.

Компания отмечает, что основная задача программы остается прежней: обеспечить прозрачность в вопросах производительности и пользовательского опыта при первом запуске игр на новых платформах.

Вместе с тем Valve обновила документацию на портале Steamworks. Разработчикам стали доступны рекомендации по оптимизации проектов для Steam Machine и Steam Frame, а также требования, которые будут учитываться в процессе сертификации.

По данным компании, Steam Machine обеспечит производительность, превосходящую Steam Deck примерно в шесть раз, тогда как Steam Frame позиционируется как полностью автономное устройство с функциональностью полноценного ПК.