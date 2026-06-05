Названы даты второй попытки вступительных экзаменов

Регистрация для участия во второй попытке второго этапа вступительных экзаменов по I, II, III и IV группам специальностей продлится до 8 июня 2026 года.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Отмечается, что абитуриентам, желающим пересдать экзамен, необходимо войти на сайт ГЭЦ, используя логин и пароль личного кабинета, выбрать соответствующую группу специальностей и пройти процедуру регистрации.

По состоянию на 09:15 5 июня для участия во второй попытке зарегистрировались 27 707 человек. Из них по I группе - 6131 абитуриент, по II группе - 9245, по III группе - 10 733, по IV группе - 1598.

В ГЭЦ подчеркнули, что участие во второй попытке смогут принять только те абитуриенты, которые пройдут регистрацию в установленный срок.

Вторая попытка второго этапа вступительных экзаменов в вузы пройдет 5 июля - для II и III групп специальностей, и 12 июля - для I и IV групп.

Для абитуриентов III группы, выбравших обе подгруппы (DT и TC), дополнительный экзамен по географии состоится также 12 июля.