https://news.day.az/world/1839489.html В Румынии начали выдавать билет на автобус за 20 приседаний - ВИДЕО В Румынии ежегодно в течение двух первых недель лета проходит акция, по которой можно получить бесплатный билет на автобус. Как передает Day.Az, для этого необходимо сделать 20 приседаний за 2 минуты у специального терминала. Представляем вашему вниманию видео, снятое у терминала:
В Румынии начали выдавать билет на автобус за 20 приседаний - ВИДЕО
В Румынии ежегодно в течение двух первых недель лета проходит акция, по которой можно получить бесплатный билет на автобус.
Как передает Day.Az, для этого необходимо сделать 20 приседаний за 2 минуты у специального терминала.
Представляем вашему вниманию видео, снятое у терминала:
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