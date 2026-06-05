В Румынии начали выдавать билет на автобус за 20 приседаний

В Румынии ежегодно в течение двух первых недель лета проходит акция, по которой можно получить бесплатный билет на автобус.

Как передает Day.Az, для этого необходимо сделать 20 приседаний за 2 минуты у специального терминала.

Представляем вашему вниманию видео, снятое у терминала: