Эти граждане 3 года будут получать ежемесячные выплаты и льготы

Согласно предлагаемым поправкам в Закон "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев", статус вынужденного переселенца будет аннулироваться для лиц, переселенных на освобожденные территории и обеспеченных государством жильем, а также для тех, кто отказался от предложенного жилья. При этом после утраты статуса они еще в течение трех лет будут охвачены мерами социальной защиты.

Что подразумевается под мерами социальной защиты? На какие льготы эти лица смогут рассчитывать в течение данного периода?

Как передает Day.Az, отвечая на вопрос Milli.Az депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов заявил, что после обеспечения жильем бывшие вынужденные переселенцы смогут еще три года пользоваться всеми льготами, которые предусмотрены для них в настоящее время.

"Сегодня бывшим вынужденным переселенцам выплачиваются пособия. Согласно правилам Кабинета министров, на каждого члена семьи ежемесячно выплачивается по 60 манатов. Кроме того, если дети бывших вынужденных переселенцев поступают в государственные вузы на платной основе, расходы на их обучение покрываются государством. Также предусмотрены льготы по ряду государственных пошлин", - отметил депутат.

По словам Байрамова, предлагаемые изменения предусматривают сохранение всех этих льгот и механизмов социальной поддержки в течение трех лет после предоставления жилья.

"Например, если ребенок из семьи бывших вынужденных переселенцев имеет право на льготы при поступлении в университет, то даже если срок обучения превышает три года, это право будет действовать на протяжении всего периода обучения. То есть если студент обладал правом на льготу на момент поступления, оно сохранится до окончания учебы", - пояснил он.

Депутат подчеркнул, что последние изменения демонстрируют последовательный характер государственной социальной поддержки бывших вынужденных переселенцев.

"Этот шаг показывает, что после возвращения в родные края и получения жилья от государства бывшие вынужденные переселенцы еще определенное время будут находиться под социальной защитой и заботой государства", - добавил Вугар Байрамов.