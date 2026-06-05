За это вас могут оштрафовать на 7 тысяч манатов

Лица, выбрасывающие бытовые отходы вне специально предназначенных контейнеров (урн), несут административную ответственность.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, это предусмотрено статьей 266.3 Кодекса об административных проступках.

Согласно кодексу, за выброс бытовых отходов вне контейнеров физические лица штрафуются на 300 манатов, должностные лица - на 1000 манатов, а юридические лица - на 4000 манатов.

Кроме того, если такое нарушение совершается повторно в течение одного года, наказание ужесточается. Так, для физических лиц штраф составляет 1000 манатов, а для должностных лиц - от 1500 до 2000 манатов.

В соответствии с законодательством, в зависимости от обстоятельств дела и личности нарушителя к должностным лицам также могут применяться общественные работы сроком от 60 до 100 часов.

Юридические лица, допустившие повторное нарушение, штрафуются на сумму от 5000 до 7000 манатов.