Rövşən Sadıqbəyli BMT-nin Cenevrə şəhərindəki bölməsində daimi nümayəndə təyin edilib
Rövşən Sadıqbəyli Azərbaycanın Avstriya Respublikasında, eyni zamanda Sloveniya Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb, o, BMT-nin Cenevrə şəhərindəki bölməsində daimi nümayəndə təyin edilib.
Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam İmzalayıb.
Sərəncamla, Rövşən Nüsrət oğlu Sadıqbəyli Azərbaycan Respublikasının Avstriya Respublikasında, eyni zamanda Sloveniya Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri və Azərbaycan Respublikasının BMT-nin Vyana şəhərindəki bölməsində, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı, BMT-nin Sənaye İnkişafı Təşkilatı, Nüvə Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi və Nüvə Sınaqlarının Tamamilə Qadağan Olunması üzrə Müqavilə Təşkilatı yanında daimi nümayəndəsi vəzifələrindən geri çağırılıb.
Dövlət başçsının digər Sərəncamı ilə Rövşən Sadıqbəyli Azərbaycan Respublikasının BMT-nin Cenevrə şəhərindəki bölməsində və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi təyin edilib.
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