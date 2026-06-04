https://news.day.az/gurmaniya/1839312.html Чудо-печенье из "Гарри Поттера" - ВИДЕО Чудо-печенье из "Гарри Поттера" стало вирусным в сети. Как передает Day.Az, в интернете распространилось видео, на котором девушка из Японии готовит печенье, определяющее "случайный факультет Хогвартса".
Чудо-печенье из "Гарри Поттера" - ВИДЕО
Чудо-печенье из "Гарри Поттера" стало вирусным в сети.
Как передает Day.Az, в интернете распространилось видео, на котором девушка из Японии готовит печенье, определяющее "случайный факультет Хогвартса".
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