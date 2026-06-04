Чудо-печенье из "Гарри Поттера"

Чудо-печенье из "Гарри Поттера" стало вирусным в сети.

Как передает Day.Az, в интернете распространилось видео, на котором девушка из Японии готовит печенье, определяющее "случайный факультет Хогвартса".