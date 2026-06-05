https://news.day.az/economy/1839420.html ЦБ Азербайджана и Венгрии подписали меморандум Центральные банки Азербайджана и Венгрии подписали меморандум о взаимопонимании. Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в X председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов. Новость обновляется
ЦБ Азербайджана и Венгрии подписали меморандум
Центральные банки Азербайджана и Венгрии подписали меморандум о взаимопонимании.
Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в X председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов.
Новость обновляется
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