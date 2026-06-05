ЦБ Азербайджана и Венгрии подписали меморандум

Центральные банки Азербайджана и Венгрии подписали меморандум о взаимопонимании.

Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в X председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов.

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