Названы признаки скорого выхода компьютера из строя

Специалисты издания BGR перечислили признаки, которые могут свидетельствовать о скором выходе компьютера из строя.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по словам экспертов, неисправности материнской платы способны привести к полной неработоспособности компьютера, поскольку именно через нее осуществляется обмен данными между процессором, оперативной памятью, накопителями и периферийными устройствами.

Одним из наиболее распространенных признаков возможной поломки эксперты назвали регулярное появление Blue Screen of Death в операционной системе Windows. Подобные ошибки могут возникать из-за нестабильной работы аппаратных компонентов, подключенных к материнской плате.

Дополнительными сигналами потенциальных проблем считаются периодические отказы USB-портов, самопроизвольное отключение или некорректная работа модулей оперативной памяти, а также сбои устройств, использующих интерфейс PCI Express.

Эксперты также рекомендуют обратить внимание на сложности при включении компьютера. Если система перестала стабильно запускаться с первой попытки, это может указывать на серьезные аппаратные неисправности. Еще одним тревожным признаком являются вздутые или протекающие конденсаторы на поверхности материнской платы, которые свидетельствуют о физическом износе компонентов.

Кроме того, поводом для диагностики могут стать внезапные отключения компьютера во время выполнения ресурсоемких задач. Одной из возможных причин таких сбоев специалисты называют перегрев модуля VRM, отвечающего за подачу питания на CPU.