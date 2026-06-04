Джейхун Байрамов и Аббас Арагчи провели телефонный разговор

4 июня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Сейедом Аббасом Арагчи.

Об этом Day.Az сообщили в управлении пресс-службы министерства иностранных дел.

В ходе телефонного разговора были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества в рамках азербайджано-иранских двусторонних отношений, а также текущая ситуация в регионе и вопросы безопасности.

Иранский министр предоставил подробную информацию о переговорном процессе вокруг Ирана и последней ситуации. Министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность дипломатических усилий с точки зрения сохранения региональной стабильности.

Стороны также провели обсуждения по другим вопросам двусторонней и региональной повестки дня и последним процессам.