Автор: Зульфугар Ибрагимов

Самой большой проблемой армянских фальсификаторов является даже не их склонность к фальшивкам, подделкам, подтиркам и подрисовкам. Самая большая проблема заключается в том, что они уверены: все вокруг полные болваны и попадутся на удочку, стоит только выкатиться обильной армянской слезе.

Будучи уверенными, что все вокруг идиоты, армянские фальсификаторы смело идут на любые аферы и фальшивки. Так откровенно, нагло, со слезами и соплями лепить фейки умеют только наши соседи. Это тоже, знаете ли, талант.

Надо обладать огромным талантом ко лжи, чтобы пытаться устроить истерику вокруг ветхого старинного албанского храма, утверждая, что это, дескать, армянская церковь, да еще являющаяся "важной частью армянского христианского культурного наследия" и представляющая "не только религиозную, но также историческую и архитектурную ценность", еще имеющая значение "для сохранения самобытности".

Не нужно быть архитектором и знатоком сакральной архитектуры, чтобы понять, что постройка не имеет никакого отношения к армянской традиции. В годы оккупации, когда Шушинский район контролировался армянами, заброшенный албанский храм (каких много на территории Карабаха и Восточного Зангезура) был присвоен и даже получил имя на армянский лад. Так же была присвоена другая постройка времен Кавказской Албании, нареченная в армянский монастырь имени кого-то там.

В сообщениях упоминается село Шушинского района с незвучным названием "Мец Шен". Само собой разумеется, сегодня населенному пункту возвращено его историческое название. Если верить нейросети, то "Мец Шен" - это нынешнее Беюк Галадереси. И это похоже на правду. В свете возвращения в это прекрасное шушинское село азербайджанского населения и недавней встречи Президента Азербайджана с бывшими вынужденными переселенцами, не удивительно, что реваншистская пропаганда заработала с новой силой.

Пропаганда устами руководителя некоей историко-культурной НПО Овика Аванесова заявила, что "армянскую церковь Сурб Аствацацин" вот-вот разрушат или повредят. К таким выводам пришел Аванесов, разглядывая спутниковые снимки села. Мол, рядом ведутся работы, проводимые без "международного мониторинга" (что?!), и, учитывая угрозу "искажения исторического облика", ЮНЕСКО и прочие организации должны срочно вмешаться.

Ну и что?

То, что на территории села идут работы, не является секретом. Да, село восстанавливается, создается необходимая инфраструктура, потому что туда возвращаются люди. Это суверенная территория Азербайджана, и никакой международный мониторинг тут неуместен. Ни одна международная организация даже не заикнется о том, чтобы контролировать в армянских интересах восстановительные работы, ведущиеся Азербайджаном. Аванесов, видимо, очень долго смотрел в свой "телескоп", и никак не может вернуться на землю.

Из его воззвания мы также узнаем, что этот памятник, оказывается, имеет и какую-то охранную зону. Да что вы говорите! Тогда вопрос к бывшим соседям: как же вы довели столь уникальный и важный для армянского самосознания памятник до столь плачевного состояния? Армяне даже не утрудили себя отремонтировать албанский храм и ограничились лишь его переименованием. Они и в страшном сне не могли бы увидеть, что когда-то земли вернутся к истинным хозяевам, а им останется только тыкать мышкой в галочки на мониторе, выискивая спутниковый "компромат".

Да отберите у них, наконец, "телескопы", а то и не такое увидят.

Кто доводит "важнейшую часть" своего якобы наследия до такого состояния?

Армянские церкви везде и всюду строятся в одном и том же формате. То, что реваншистская пропаганда пытается представить как армянскую церковь, таковой, конечно, не является. Строение, представленное как церковь "Сурб Аствацацин", по всем признакам является классической албанской постройкой. Даже по крыше, запечатленной спутником, нетрудно это увидеть. В годы оккупации, изгнав азербайджанское население, армяне заняли территорию и за неимением армянских церквей использовали в целях "общения с небесами" заброшенный албанский храм. Пробили кособокую дверь, покрыли штукатуркой каменную кладку, подкрасили интерьер - и достаточно. Теперь это "сурб". Никаких фото времен "расцвета" церкви ни на одном ресурсе нет.

Новость про "угрозу" присвоенной сепаратистами церкви со вчерашнего дня тиражируется всеми армянскими и проармянскими СМИ. Вряд ли вслух, но про себя точно многие из них задаются вопросом: а где на фото армянская церковь? Прочитав новость в армянских СМИ, мы тоже попытались найти в Интернете фото этой "важной части армянского наследия". Однако никаких признаков армянской церкви ни на одной из фотографий не обнаружилось. Мы очень старались, но усилия не увенчались успехом. А все потому, что никакой армянской церкви в той географии попросту нет.

Трудно разглядеть армянскую церковь там, где ее нет и никогда не было. Очередная попытка натравить мир на Азербайджан, оказалась еще более смешной, чем все предыдущие.