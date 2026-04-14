Бесы не дают покоя?

Автор: Лейла Таривердиева

Реваншистская пропаганда хорошо подготовилась к празднику Пасхи. С новой силой началось нытье о якобы разрушении армянского наследия, ночные кошмары сепаратистов стали выбрасываться в публичное пространство в красочном обрамлении.

Гвоздем программы в этот раз стал очередной новодел - церковь, построенная в 2007 году. Объект был возведен в самый разгар армянской оккупации без разрешения законных властей страны. Разрешения сепаратистского режима в правовой плоскости никакой силы никогда не имели, поэтому все постройки времен оккупации являются кандидатами на снос. И никто не имеет права предъявлять претензий азербайджанской стороне.

Богатый армянин из Калифорнии, вздумав увековечить таким образом имя сына (по другой версии - брата), должен был обратиться в Баку, а не в Ханкенди со своей идеей. Без согласования и разрешения на территории Азербайджана не имеют право строить даже собственные граждане, а тем более такое право не дано иностранцам. Ну и что же, что город находился под контролем сепаратистов? Как раз наоборот - оккупация должна была заставить безутешного отца быть осторожнее при инвестировании. Потому что никакая оккупация не бывает вечной.

Накануне армянские медиа, в большинстве превратившиеся в рупор пропаганды оппозиции, поместили заявление непонятной конторы, продолжающей называть себя "арцахской епархией", по поводу сноса церкви "Сурб Акоп", построенной в Ханкенди в период армянской оккупации. Фейковая "епархия" обвинила Баку в "культурном геноциде на глазах у всего мира" и призвала международные организации вмешаться.

Некто Нерсес Епремян из США, желая увековечить имя своего скончавшегося сына Акоба на "исторической родине", профинансировал строительство церкви в Ханкенди. Один из российских блогеров, накануне войны 2020 года сделавший репортаж с оккупированных территорий, привел немного другую версию, видимо рассказанную ему местными во время поездки (тоже незаконной, между прочим). Ему рассказали, что калифорнийский армянин построил церковь в память о брате, который отправился из Штатов воевать за "миацум" и был ликвидирован в бою. Как бы там ни было, церковь была построена незаконно, как и десятки других подобных сооружений, как грибы после дождя выросших на оккупированных территориях в годы конфликта.

Кстати, тот же блогер, видимо, недостаточно знакомый с армянским историческим фэнтези, написал, что до 90-х годов в Ханкенди армянских церквей не было.

Блогер абсолютно прав. В Ханкенди исторически не было и не могло быть армянских церквей за отсутствием самих армян. Переселившись в Карабах, армяне делали ставку, в первую очередь на прекрасную Шушу. Ханкенди в конце позапрошлого века был неприметным селом. Но резня азербайджанцев в Шуше в 1918-20 годах не помогла армянам стать в этом городе большинством. Пришлось менять приоритеты. "Древнеармянская" история ханского села была придумана позднее, уже после Второй мировой войны.

За годы оккупации на азербайджанских землях были построены около двух десятков церквей-новоделов. Причем, строились они на, как это называется, лобных местах, чтобы довлеть над прочей застройкой и панорамой населенных пунктов. Параллельно каждый квадратный метр получал свой "древний" хачкар, на каждом углу возводились монументы "освободителям" и прочим негодяям. Тот же Ханкенди полностью видоизменился. Грубо говоря, куда не плюнь, в "древний" хачкар попадешь.

Кстати, о хачкарах. Вторая карабахская война удивительным образом повлияла на "урожайность" хачкаров в Карабахе. Их начали массово находить в лесах и горах, чего не наблюдалось даже в годы оккупации. Сепаратисты очень торопились собрать побольше доказательств правомерности своих претензий на территории Азербайджана, видимо, подсознательно предчувствуя скорый конец проекта.

Само собой разумеется, что после деоккупации, эти излишества начали удаляться. Не только в Ханкенди. После восстановления Азербайджаном суверенитета над всеми своими территориями, начался процесс очистки от незаконных сооружений. Удалить с лица Карабаха все, чем оно было обезображено за тридцать лет, сразу невозможно. Это процесс постепенный, но пусть никто не сомневается, что он будет доведен до конца. Никаких памятников, мемориалов, хачкаров и прочих сооружений, поставленных на азербайджанской земле без разрешения азербайджанских властей, не останется.

Несмотря на все усилия, в советское время особо развернуться не удавалось, зато после оккупации территорий началась их ускоренная армянизация. Переселенцы торопились узаконить свое незаконное пребывание на этой земле. В самих же армянских источниках сообщается, что после 1991 года в Карабахе было построено 14 церквей. Все они были возведены, разумеется, без ведома законных хозяев этих территорий. Зато пропаганда вещала о негативной реакции Баку на "возрождение христианства", чтобы скрыть за такими нарративами истинную суть и истинные цели карабахского конфликта.

Большую роль в этих процессах сыграл бывший глава "арцахской епархии" Паргев. Он был назначен туда в 1989 году и сменен после Второй Карабахской войны. Все эти годы он по инструкциям Эчмиадзина руководил армянизацией христианского наследия на оккупированных территориях и увеличением количества маркеров, коими для армянства всегда являлись церкви. Если обратить внимание, у армянства нет исторических городов, крепостей и других материальных свидетельств исторического присутствия этого этноса в регионе, и компенсировать эту неловкость они стараются за счет увеличения количества церквей. Паргев старательно выполнял возложенную на него задачу, борясь с "демоническими силами, которые не дремлют". Под последними, разумеется, он подразумевал Баку и азербайджанцев.

Но все оказалось напрасным. Вторая Карабахская война разрушила все надежды, все, что было сделано за годы конфликта, рухнуло как карточный домик. Преподобный сбежал из Карабаха, не дожидаясь полного краха. Наверное, бесы, с которыми он имел дело, предупредили о том, что должно будет случиться в сентябре 2023 года. Его миссия была провалена, и дальнейшее пребывание в Карабахе не имело смысла.

Понятно, что ни Паргев, ни Эчмиадзин, ни сепаратисткий режим, ни карабахский клан - никто не ожидал такой развязки. Своеобразие логики армянских националистов сыграло со всеми ними злую шутку.

Демонические силы - и на этот раз уже без кавычек - не сумели удержать позиции, потому что добро всегда побеждает. Наверняка, в священных книгах, смысл которых переиначили предводители армянства, об этом написано.