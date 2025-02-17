В Карабахе нет "армянского наследия". И вот почему

Автор: Лейла Таривердиева

В армянских пабликах началась кампания по обвинению Азербайджана в якобы уничтожении "армянского культурно-исторического наследия". Учитывая, что единственными образцами армянского наследия на планете являются церкви, то речь, конечно же, речь идет о церквях. Правда, церкви эти не армянские, но за тридцать лет оккупации произошли многие темные "чудеса".

Совершенно непонятно как можно уничтожить то, чего не существует. Если армяне считают выстроенное и сфальсифицированное ими на территориях Азербайджана в период оккупации своим наследием, это другой вопрос. Тут мы не будем спорить. Свежевытесанные и вставленные в стены албанских храмов камни с армянскими крестами действительно принадлежат армянскому наследию. Построенные на каждой возвышенности часовни и полковые церкви - тоже. Мы на все это "богатство" ни в коем случае не претендуем. И слово "наследие" мы бы трактовали как близкое по значению к "наследил". Последнее не столь возвышенно звучит и больше соответствует тем следам фальсификаций и вандализма, которые оставили на нашей земле оккупанты.

До последнего времени тема якобы армянского наследия, требовавшего срочной защиты от "варваров", находилась в центре внимания европейских структур. За несколько послевоенных лет была принята масса различных резолюций и заявлений, осуждающих Азербайджан за то, чего он не делал. Не будем напоминать, что все эти структуры, политики и парламентарии ни словом не обмолвились за тридцать лет об уничтожении азербайджанского наследия. Об этом никто не хотел и даже сейчас не хочет слышать. Напомним послевоенную скандальную ситуацию, когда представители ЮНЕСКО отказались осмотреть руины Агдама, направляясь оценивать состояние "армянского наследия" в Ханкенди. Это была очень показательная история, которая дезавуировала все, скажем так, добрые намерения международных организаций.

После начала погрома, устроенного новым президентом США, Европе стало не до Южного Кавказа. Даже Макрон перестал говорить о "спасении армянского наследия", потому что ему сейчас не до этого. Франции теперь не до того, чтобы прибирать к рукам Кавказ, ей бы сохранить хотя бы то, что она имеет. Такая ситуация совсем не устраивает армянскую сторону, и оно нашло для себя новую отдушину - предвыборные обещания Трампа. Появилась надежда, что околохристианские планы нового президента Штатов каким-то образом помогут Армении вернуться к карабахскому вопросу и на этот раз уже въехать на чужие земли под эгидой Соединенных Штатов.

Но это все напрасные надежды. И возвращение армянских СМИ к теме несуществующего "наследия" не помогут этому наследию появиться в реальности. Его нет и, что важно, никогда не было.

Это действительно очень странно, что в регионе, который армяне считают своей очередной исторической родиной, нет никаких следов реального исторического пребывания армянства. Это не издевка с нашей стороны, это действительно очень интересный вопрос. Нет городов, крепостей и прочих признаков великой цивилизации, коей наши соседи себя считают. Одни только церкви. Всем известно, что даже столица Армении является новоделом и при своем возрасте якобы старше Рима не сохранила ни одного камня, который бы свидетельствовал об армянской древности. У любого исторического города мира имеется исторический центр или хотя бы его остатки. Так называемый Эрибуни ни в счет - этот подвергшийся фальсификации в прошлом веке археологический памятник не имеет никакого отношения ни к Еревану, ни к армянам вообще.

Если армяне со времен Ноя жили на территории нынешней Армении, почему не осталось никаких доказательств этому, кроме густо расставленных повсюду в последние двести лет церквей и крестов? Если армяне проживали на территории Карабаха многие тысячи лет, как они утверждают, обязательно должны были сохраниться следы материальной культуры, а не только хачкары. Эти хачкары неожиданно начали "находить" в большом количестве в горах и лесах региона после Второй карабахской войны. Сепаратисты и Ереван спешно создавали доказательную базу армянской истории Карабаха, чтобы сохранить за собой хотя бы что-то. Успокоенные державами, они считали, что в этом уже не будет необходимости. Но, как говорится, что-то пошло не так.

Армянские исследователи, по большей части, стараются не касаться сами заданного нами интересного вопроса, а в европейской и российской науке его принято обходить стороной. Хотя он совершенно закономерен и просто вопиет, требуя ответа. Ну почему, почему в нашем регионе нет никаких следов армянской истории? Должно же быть какое-то объяснение у научных кругов Европы и России, когда-то написавших кавказскую биографию для армянства. Почему в туристических проспектах Армении сплошь церкви? Если сравнить их с туристической полиграфической продукцией других стран региона, можно будет увидеть, чья история на самом деле присутствует на этих землях.

Для чистоты эксперимента отметим, что в Армении имеется парочка объектов не христианского содержания. Это античный храм в Гарни, для которого уже написана совершенно фантастическая армянизированная история, а также мегалитический памятник Гошун-Даш (Войсковые камни) в Зангезуре. Памятник однозначно тюркского происхождения сохранен только потому, что армянская сторона все еще надеется использовать его в своих целях. Объект объявлен "древней армянской обсерваторией" возрастом 7500 лет, и три года назад Армения даже пыталась включить его в список Международного астрономического союза (!!!) в таком качестве. А почему нет? Включил же National Geographic Гошун-Даш в 2016 году в список древнейших мест для наблюдения за звездным небом, хотя для астрономических наблюдений он совершенно непригоден и нет никаких доказательств того, что выстроенные вкруг камни хотя бы в старину служили обсерваторией. Есть только "мамой клянусь", полученное от армянских ученых, которым в мировой науке принято верить на слово.

Так почему? Почему в Армении и на тех территориях, которые она считает своими, нет никаких реальных свидетельств древней армянской истории? Есть мнение, что все это якобы было разрушено завоевателями. Но это, конечно, полная чушь. Какие-то странные были завоеватели, разборчивые какие-то. Почему-то в той же Турции сохранились памятники, крепости и храмы других культур, а вот следы "древнейшей цивилизации" - нет. У армянских фантазеров наверняка есть своя версия, но объяснение, думается, очень простое - этих следов там попросту не было. А церкви, спросите вы? Церкви для армянства это не столько храмы божьи, сколько маркеры, которым оно метит приглянувшуюся территорию. А в Карабахе даже стараться особо не нужно было - в руках оккупантов оказалась масса албанских церквей и монастырей и с чистого листа обустраивать свое "наследие" тут не пришлось.

Фальсификациями в зоне ответственности российских миротворцев сепаратисты занимались вплоть до самой антитеррористической операции 2023 года. Видимо, все еще на что-то надеялись. Помнится, за месяц до разоружения армянских бандформирований, в Сети появилось видео, рассказывающее о богоугодных делах Рубена Варданяна. В самом начале ролика Рубик с лопатой в руках в поте лица трудится во время "реконструкции", точнее сказать, армянизации древнего албанского храма в Агдеринском районе Азербайджана. На кадрах можно увидеть доставленные к месту "реставрации" хачкары, откровенно не соответствующие общей кладке камни с армянскими закорючками и прочие новоделы. Древнее сооружение полуразрушено, а фрагменты с армянскими надписями и крестами целехоньки и отбелены.

Ни Худавенг, ни Гянджасар, ни Агоглан, ни какой другой храм из наследия Кавказской Албании не является "армянским наследием", и то что сейчас делает на освобожденных землях азербайджанская сторона, она делает не для разрушения, а как раз для спасения истинной истории региона.

Возвращаясь к вбросам о якобы разрушениях церквей, отметим, что Азербайджан все делает правильно и на законных основаниях. Ни Армению, ни кого-либо еще, ни даже ЮНЕСКО все это не касается. Последняя, к сожалению, выбрала сторону в этом противостоянии, что очень огорчает. Никого не касается, как вышедшая из тридцатилетней чудовищной оккупации с немыслимыми разрушениями страна возвращает к жизни оскверненные земли.

Те церкви, фотографиями которых размахивает армянская сторона, это албанские храмы. Какие-то сохранились лучше, какие-то хуже. В годы оккупации армяне ремонтировали только фасады, чтобы воткнуть туда камень с крестом. Оккупанты были так уверены в своей неподсудности и в вечности статус-кво, что даже не старались состарить эти камни. И так сойдет. На фотографиях, над которыми рыдают подписчики армянских пабликов, это до смешного ясно видно. Все эти фальсификации будут постепенно удаляться, а построенные за годы оккупации церкви, уж извините, будут сноситься. Армяне ошибаются, думая что каждый вбитый ими в древнюю кладку камень моментально превращается в объект культурно-исторического наследия. Защитники армянства могут возмущаться сколько угодно, но это восстановлению порядка не помешает.

В заключение посоветуем всем: прежде чем озвучивать обвинения в адрес Баку, поинтересоваться судьбой 65 мечетей, разрушенных армянскими оккупантами на территории Азербайджана, и участью сотен мусульманских святынь, стертых с лица земли на территории нынешней Армении. Наше дело посоветовать, остальное - дело совести.