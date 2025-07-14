Узнав, что я гитарист, мне вырвали ногти и сломали пальцы

14 июля на продолжившимся в Бакинском военном суде процессе проходят слушания показаний пострадавших во время оккупации азербайджанских территорий вооруженными силами Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, потерпевший - житель Ходжалы Фарман Мамедов в своих показаниях заявил, что был взят в заложники 27 февраля, на следующий день после геноцида, произошедшего в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. Пострадавший, которому на тот момент было 10 лет, рассказал, что стал свидетелем того, как одного человека застрелили. Их держали в заложниках 10 дней. В это время азербайджанские заложники, включая его самого, подвергались избиениям и пыткам.

Пострадавший Валех Гусейнов рассказал, что жил со своими родственниками в Ходжалы, во время геноцида получил пулевое ранение и был взят в заложники. По словам потерпевшего, его супруга была застрелена армянскими вооруженными силами. Он не оставил тело своей жены и в результате был ранен и взят в заложники.

В. Гусейнов также отметил, что стал свидетелем того, как во время геноцида мирные жители были отрезаны военной техникой, обстреляны и убиты. Находясь в заложниках в Аскеране он и другие заложники подвергались пыткам. Узнав, что он гитарист, ему вырвали ногти плоскогубцами, сломали пальцы, а руку засунули в печь. Он помнит имена Манвела, Гарика, Славика и других, которые пытали его и других заложников.

Через двадцать семь дней его передали Азербайджану.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.