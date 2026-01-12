В Эстонии заледеневший водопад обрушился на туристов

В Эстонии произошло обрушение льда на водопаде, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел на Валасте - самом высоком водопаде страны. На кадрах с места заметно, как крупные куски льда падают на небольшую территорию, на которой в этот момент находятся туристы.

Люди быстро отбегают от достопримечательности, во время движения один из них падает, но лед его не задел. Всего на месте было около десяти человек.

"Среди прогуливающихся были дети. К счастью, никто не пострадал", - сообщается в публикации.