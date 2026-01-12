Прошло пять лет с момента создания Агентства развития медиа Азербайджана

С восстановлением государственной независимости Азербайджанской Республики в 1990-х годах в стране открылись широкие возможности для формирования современных медиа. В результате проведенных фундаментальных реформ устранены цензура и искусственные препятствия, ограничивающие свободу слова, и создана прогрессивная законодательная база для регулирования деятельности медиа. Одновременно приняты последовательные меры по обеспечению устойчивого развития и экономической независимости издательств, а также свободы деятельности журналистов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, азербайджанские медиа за этот период прошли своеобразный путь развития, играя активную роль в информировании общественности о происходящем в стране и мире, а также в донесении правого голоса нашего народа до международного сообщества. В современную эпоху коренные реформы, проводимые во всех сферах общества, стремительные изменения в глобальном информационном пространстве и развитие средств коммуникации требуют качественного изменения деятельности медиа.

В соответствии с принципами действий, определяемыми глобальной информационной средой, необходимо провести фундаментальные реформы в этой области, чтобы азербайджанские медиа могли в большей степени воспользоваться возможностями, созданными инновационной эволюцией, включающей модернизацию, рациональность, применение передовых технологий, мониторинг ведущих тенденций и другие важные условия, а также стимулировать свою деятельность на основе принципов прозрачности и удовлетворенности граждан, служащих объективному и профессиональному информированию общества.

В целях поддержки развития медиа в Азербайджанской Республике, продолжения институциональной созидательной работы в этой области и стимулирования применения новых информационно-коммуникационных технологий и инноваций, указом Президента Азербайджанской Республики № 1249 от 12 января 2021 года "Об углублении реформ в области медиа в Азербайджанской Республике" создано Агентство развития медиа Азербайджанской Республики (MEDIA).

Агентство развития медиа - это публичное юридическое лицо, действующее в сфере поддержки развития медиа, подготовки и организации повышения квалификации специалистов в данной области, стимулирования инноваций и внедрения новых информационно-коммуникационных технологий в сфере медиа и в деятельности аудиовизуальных, печатных, онлайн медиа субъектов и информационных агентств, а также журналистов и других работников данной сферы.

Основными направлениями деятельности Агентства развитию медиа Азербайджанской Республики являются обеспечение развития соответствующей области, участие в формировании и реализации государственной политики в этой сфере, сотрудничество с соответствующими государственными органами, участие в разработке и реализации предложений.

В последние годы расширяется сотрудничество между азербайджанскими медиа и ведущими информационными агентствами Европы, реализуются совместные проекты, программы обмена журналистами и тренинги, и роль Агентства в этом процессе неоспорима.

MEDIA активно организует международные мероприятия, создавая платформы для обсуждения новых вызовов в глобальной информационной среде и достижения совместных целей.

Несмотря на то, что с момента создания Агентства прошло всего пять лет, структура достигла значимых результатов в модернизации, повышении профессионального уровня и обеспечении прозрачности работы медиа. В результате проделанной работы азербайджанские медиа укрепили свои позиции как надежный и профессиональный источник информации как на внутреннем, так и на международном уровне.