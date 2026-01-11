Крупнейший на планете айсберг может разрушиться за несколько дней

Айсберг А23а, который недавно перестал быть крупнейшим на планете из-за постепенной потери своей площади, может окончательно разрушиться в течение нескольких дней или недель.

Как передает Day.Az, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса США (НАСА).

В декабре 2025 года представители Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) объявили, что А23а, за которым ученые наблюдают почти 40 лет, потерял 67% своей изначальной площади и уступил первенство на планете айсбергу D15а. НАСА публикует спутниковый снимок айсберга, на поверхности которого видны большие лужи талой воды, которая почти окрасила его в голубой цвет. Как отмечает управление, на его основе ученые полагают, что поврежденный айсберг дал течь, поскольку вес воды, скопившейся на вершине айсберга, проламывает лед.

"Ученые говорят, что эти признаки указывают на то, что айсберг (А23а - ред.) может полностью разрушиться всего через несколько дней или недель... Ученые, которые отслеживали этот айсберг на протяжении всей своей карьеры, воспринимают его неминуемую гибель как горько-сладкий момент", - говорится в заявлении на сайте НАСА.

Управление добавляет, что сейчас айсберг дрейфует в Южной Атлантике к юго-востоку от Южной Америки.

Айсберг А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. На время образования его площадь составляла 4 170 квадратных километров. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла. В середине ноября 2023 года он "проснулся" и снова начал движение. В результате дрейфа его вынесло на чистую воду. Весной 2024 года он неожиданно начал дрейф вдоль берегов Антарктического полуострова в направлении моря Скоша.