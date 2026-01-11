В Баку подорожали земельные участки - ВИДЕО
В последнее время в столице Азербайджана - Баку - наблюдается резкий рост цен на земельные участки.
Как сообщает Day.Az, в сюжете, подготовленном телеканалом İTV, отмечается, что подорожание особенно заметно в районах, расположенных ближе к центру города, а также в зонах с развитой инфраструктурой.
По словам специалистов, рост цен на землю обусловлен увеличением численности населения, оживлением в строительном секторе, реализацией новых дорожных и коммуникационных проектов, а также усилением инвестиционного интереса. Отмечается, что в ряде районов стоимость земельных участков по сравнению с предыдущими годами выросла в несколько раз.
Эксперты не исключают, что в ближайшей перспективе стабилизация цен будет затруднительной, и в отдельных районах рост продолжится.
Наибольшее подорожание зафиксировано в Сабаильском и Ясамальском районах. Наименьший рост цен отмечается в Гарадагском и Пираллахинском районах.
Многие жители отмечают, что при покупке земли подорожание зачастую создаётся искусственно.
Маклеры, в свою очередь, заявляют, что наибольший рост цен наблюдается на участки, имеющие официальный правоустанавливающий документ (выход).
На землях сельскохозяйственного назначения рост цен носит сравнительно слабый характер.
Кроме того, стоимость земельных участков в районах, расположенных вблизи Каспийского моря, сопоставима с ценами в центральной части города. Основной причиной этого является их целевое назначение под строительство дачных домов.
