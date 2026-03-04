Ормуз под ударом - когда один пролив решает судьбу экономик

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Ормузский пролив снова стал не просто узким морским коридором между Ираном и Аравийским полуостровом. Он превратился в нерв всей мировой экономики, в точку, где география диктует политику, а политика - цену нефти, газа, страхования, фрахта, продовольствия, инфляции и даже электоральных циклов на другом конце планеты. Сегодня речь уже не о привычной "премии за риск", которую рынки автоматически закладывают в котировки при каждом новом обострении на Ближнем Востоке. Речь идет о реальном срыве физической логистики, о почти парализованном судоходстве, о фактическом силовом испытании мира на прочность и о новом качестве иранской стратегии давления. Через Ормуз проходит около 20 миллионов баррелей нефти в сутки, то есть примерно пятая часть мирового потребления жидких углеводородов, а также около 20% мировой торговли СПГ. Это одна из главных аорт глобальной экономики.

Именно поэтому нынешняя эскалация вокруг Ирана и стран Персидского залива имеет совершенно иное измерение, чем многие предыдущие раунды напряженности. По сообщениям Reuters и AP, иранские силы и связанные с ними военные каналы фактически объявили проход через Ормуз недопустимым, а советник КСИР Эбрахим Джаббари прямо заявил, что пролив "закрыт" и что корабли, которые попытаются его пересечь, будут сожжены.

Но не менее важно и другое. Иранский ответ выходит далеко за пределы собственно Ормуза. Удары и последствия уже докатились до ОАЭ, Бахрейна, Омана, Катара, саудовского контура инфраструктуры и прежде всего до психологического сердца арабского залива - Дубая. Тот самый Дубай, который десятилетиями продавал миру образ стерильно безопасного, сверхсовременного, нейтрального и неприкосновенного пространства, теперь столкнулся с тем, что даже его статус не гарантирует иммунитета от региональной войны. Reuters и AP сообщали о громких взрывах в Дубае, повреждениях в районе порта Джебель Али, ударах по связанной инфраструктуре, перебоях в авиасообщении и общем шоке для эмиратской модели "оазиса стабильности". Reuters также сообщал о временной остановке торгов на биржах Абу-Даби и Дубая после иранских ударов по ключевой инфраструктуре, включая аэропорты, порты и жилые зоны.

... Ормузский пролив - это географическое проклятие и стратегическое оружие одновременно. Он узок, легко простреливается, проходит вдоль иранского побережья, и потому даже без формально объявленной блокады может быть превращен в "полузакрытую" зону за счет минной угрозы, ударов беспилотниками, ракетного давления, радиоэлектронного подавления, перехвата, угроз радиообмена и страхового коллапса. Именно в этом и состоит иранская логика: Тегеран не обязан опускать физический шлагбаум. Ему достаточно довести риск до такого уровня, при котором судовладельцы, страховщики, фрахтователи и грузоотправители сами остановят движение. Это дешевле, политически гибче и эффективнее, чем классическая блокада.

Эта логика сработала. Поток танкеров через Ормуз в разгар кризиса упал до четырех судов в сутки против обычных примерно двадцати четырех. Судоходство через пролив оказалось практически парализовано, а часть судов либо встала на якорь, либо стала менять маршруты, либо ожидать вооруженного прикрытия и решения страховых вопросов. А это одно из самых крупных потрясений для нефтяного и морского рынка за последние пятнадцать лет, сопоставимое по шоку с пандемией и срывом морской логистики после начала крупномасштабных военных кризисов.

Для Ирана это идеальный формат асимметрического ответа. Он не обязан выигрывать в классическом военном смысле у США и Израиля. Ему достаточно сделать слишком дорогим, слишком рискованным и слишком нервным само существование торговых коридоров, на которых держится глобальная энергетическая система.

Когда КСИР угрожает "сжигать танкеры", это точное описание того типа войны, который Иран умеет вести особенно эффективно. У него нет необходимости побеждать американский флот в лобовом столкновении. Ему достаточно насытить акваторию угрозами малых быстроходных катеров, береговых ракет, дронов, прокси-сетей, диверсионных средств, ударов по портам и нефтяным терминалам, а также выборочного поражения отдельных судов. Несколько подбитых танкеров, один загоревшийся терминал, один убитый моряк, скачок страховой премии в 200-300%, и глобальная торговля начинает сама себя душить. Именно это и произошло. Страховка от военных рисков была временно остановлена, а затем возобновлялась уже по резко возросшим ставкам; в некоторых случаях подорожание составляло 200-300%. Без страховки суда не ходят. Следовательно, угроза "сжигать танкеры" автоматически превращается в угрозу "закрыть мировой рынок".

Удары же по ОАЭ и особенно резонанс вокруг Дубая имеют значение, далеко выходящее за рамки непосредственного военного ущерба. Дубай - это не просто город. Это бренд глобального капитала, туризма, недвижимости, транзита, роскоши, авиации, торгового посредничества и финансовой арбитражной юрисдикции. Его главное обещание миру заключалось в следующем: вы можете жить и работать рядом с одной из самых взрывоопасных зон планеты, но как будто вне ее. Теперь это обещание треснуло.

В Дубае и в более широком эмиратском пространстве были зафиксированы взрывы. Сообщалось, что иранские ракеты и дроны нанесли удары по территории ОАЭ, подорвав образ Дубая как безопасного налогового рая для иностранцев. Указывалось также на ущерб объектам в районе Джебель Али и на сбои в транспортной и туристической инфраструктуре, а отдельные сообщения говорили о повреждениях рядом с американским консульством в Дубае. Одновременно отмечалось, что туристическая отрасль стран Персидского залива - рынок примерно в 367 миллиардов долларов в год - столкнулась с резким ударом: отмены поездок, закрытие части объектов, сбои в полетах, падение доверия к региону и возможная потеря десятков миллионов туристов в текущем году. Для ОАЭ это особенно болезненно, потому что их модель силы строится не только на нефти и газе, но и на доверии к сервисной среде. А доверие - материя тонкая. Один пожар у порта, один кадр дыма на фоне небоскребов, одна приостановка биржевых торгов, одно попадание у критически важного логистического объекта - и вся идеология "тихой гавани" начинает шататься. Именно поэтому удар по Дубаю - это всегда больше, чем удар по одному городу. Это удар по коммерческому воображению мира.

Иранский сигнал по странам Персидского залива еще важнее в военно-политическом смысле. Долгое время арабские монархии пытались балансировать между сдерживанием Ирана, сотрудничеством с США и избеганием прямого вовлечения в полномасштабную конфронтацию. Даже те, кто углублял связи с Израилем или усиливал оборонное партнерство с Вашингтоном, предпочитали сохранять пространство для деэскалации. Но когда удары доходят до ОАЭ, Бахрейна, Омана и затрагивают ключевые узлы инфраструктуры, логика конфликта меняется: теперь фронт расширяется, а пространство "безопасного отстранения" сужается. Для Ирана в этом есть двойной расчет. Во-первых, показать, что ни одна столица залива не защищена от последствий войны против Ирана. Во-вторых, заставить сами монархии давить на США ради деэскалации. То есть Тегеран бьет не только по инфраструктуре, но и по политическому нерву американских партнерств в регионе. Если элиты залива начинают считать, что цена американского военно-политического зонтика стала слишком высокой, Иран достигает стратегического результата даже без формального военного превосходства.

Главный эффект кризиса - даже не непосредственный физический урон, а цепная реакция на нефтяном, газовом, транспортном и страховом рынках. Reuters сообщал о росте Brent примерно на 12%, о двукратном росте ряда ставок на перевозку, о нежелании судовладельцев идти в опасную зону и о попытках Саудовской Аравии уводить часть потоков в сторону Красного моря, используя трубопровод Восток-Запад и порт Янбу. Но здесь обнаружилась важная проблема: теоретическая пропускная способность маршрутов обхода есть, а практически быстро перенастроить гигантские объемы крайне трудно. Янбу исторически не переваливал даже близко сопоставимые объемы. ОАЭ могут отчасти опереться на трубопровод в Фуджейру, но и там возникали перебои после ударов и пожаров. Ирак уже был вынужден снижать добычу из-за переполненных хранилищ на фоне экспортного сбоя.

На газовом рынке последствия не менее тяжелые. Катар - это системный игрок мирового СПГ, и именно через Ормуз идет около пятой части мировой торговли сжиженным газом. Мировые СМИ сообщали о приостановке катарских мощностей, а это означает, что удар приходится не только по Азии, которая традиционно сильнее зависит от катарского СПГ, но и по Европе, потому что мировой газовый рынок после 2022 года стал высоко взаимосвязанным: если Азия начинает агрессивно перекупать доступные партии, Европа платит дороже даже за те объемы, которые физически приходят из других регионов.

Именно это уже происходит. Европа получает через Ормуз относительно небольшую долю собственных прямых поставок - менее 10% газа и несколько больше по нефти. Но это не спасает ее от шока, потому что цена на энергию на открытом рынке определяется не местом нахождения конкретной трубы, а глобальным балансом дефицита и страха. После 2022 года Европа лишилась прежнего ощущения энергетической предсказуемости и теперь живет в режиме мирового спотового аукциона. Любой новый сбой в Персидском заливе немедленно бьет по ее хрупкой конкурентоспособности.

Так кто страдает больше всего: Азия, Европа или США? На первый взгляд, наиболее уязвима Азия, потому что, по данным EIA, 84% сырой нефти и конденсата, проходящих через Ормуз, направляются именно на азиатские рынки, а Китай, Индия, Япония и Южная Корея получают львиную долю этих потоков. Это значит, что продолжительная фактическая блокада пролива сильнее всего ударит по азиатскому спросу, особенно по Индии и Китаю.

Однако политически наиболее чувствителен кризис для Европы и администрации президента США Трампа. Для Европы - потому что ее экономика и без того едва растет, а дорогая энергия подтачивает индустриальную основу уже не первый год. Для Трампа - потому что дешевый бензин и относительная устойчивость американского потребителя были важнейшими элементами внутренней политической легитимации. Да, США - крупнейший в мире производитель нефти и газа и не зависят от Ормуза в физическом смысле так же, как Азия. Но США не живут в изоляции от мировых цен. А значит, кризис в Ормузе автоматически становится кризисом американской ценовой стабильности. Не случайно Reuters и AP сообщали, что Трамп уже начал говорить о военном сопровождении танкеров и о страховании политических рисков, пытаясь хотя бы частично восстановить движение.

Может ли Иран реально перекрыть Ормуз? Технически - да, хотя не обязательно в форме классического "замка на проливе". Иран уже доказал, что способен создавать режим фактического запрета. Для этого не нужно тотально контролировать акваторию. Достаточно сделать ее слишком опасной для коммерции. Даже если ВМС США и их партнеры способны проводить отдельные конвои, проблема в том, что мировой рынок работает не на героизме эскортных операций, а на рутинной предсказуемости. Если каждый проход требует специального военного режима, маршрут уже перестает быть нормальным торговым коридором.

Кроме того, у Ирана есть географическое преимущество северного берега, развитая сеть асимметрических средств, опыт гибридного морского давления и идеологически мотивированный аппарат КСИР, для которого удары по торговому судоходству - это не отклонение, а часть стратегической доктрины. Поэтому вопрос не в том, может ли Иран "закрыть" Ормуз в юридическом смысле. Вопрос в том, может ли он надолго отравить его как маршрут. Ответ - да, может. И именно это сегодня и происходит.

... Положение ОАЭ особенно сложно. С одной стороны, Абу-Даби традиционно стремится действовать рационально и избегать шагов, которые втянут страну в открытую длительную войну. С другой - удары по территории государства, по Дубаю, Абу-Даби, портам, инфраструктуре и атмосфере безопасности создают давление, которое невозможно игнорировать. Официальные заявления МИД ОАЭ уже подчеркнули право страны на самооборону и одновременно призвали к деэскалации. Это типичный эмиратский стиль: не сжигать мосты, но и не демонстрировать слабость.

Однако проблема для ОАЭ в том, что сама модель государства построена на открытости, доверии и бесперебойном транзите. Если Иран сумеет регулярно создавать ощущение, что любой порт, аэродром, нефтехранилище, торговый центр или гостиничный комплекс в Эмиратах может стать элементом "большого поля ответного огня", то ОАЭ будут вынуждены не только усиливать ПВО и дипломатическую активность, но и пересматривать всю архитектуру региональной безопасности.

Есть еще один глубинный аспект. Дубай был символом эпохи, в которой Ближний Восток мог существовать как бы в двух измерениях одновременно: одно - мир конфликтов, идеологии, революции и прокси-войн; другое - мир небоскребов, люксовых отелей, портов, лизинга, налоговых льгот, торговых хабов и криптокапитала. Удары по Дубаю ломают именно это двоемирие. Они показывают, что эпоха региональных "островов иммунитета" заканчивается. Геополитика возвращается не как фон, а как прямая сила разрушения активов, логистики и репутации.

Для инвестора это означает переоценку риска. Для страховщика - новый тариф. Для туриста - новый страх. Для авиакомпании - новый маршрут. Для владельца недвижимости - новый дисконт. Для самого государства - новую цену безопасности.

... Ормузский пролив сегодня - это не просто точка на карте. Это зеркало нового мирового беспорядка. КСИР, угрожая сжигать танкеры, говорит не только с моряками. Он говорит с мировым рынком, с Белым домом, с азиатскими импортерами, с европейскими регуляторами, с арабскими монархиями и с нефтяными трейдерами одновременно. Удары Ирана по странам Персидского залива, в особенности по ОАЭ и по пространству Дубая, означают, что Тегеран больше не играет исключительно в оборону собственного периметра. Он показывает: если война приходит к Ирану, Иран приводит войну в зоны комфорта его противников и соседей.

Именно поэтому нынешний кризис нельзя описывать как очередной "инцидент вокруг Ормуза". Это гораздо больше. Это демонстрация того, как быстро современная глобальная экономика может оказаться заложником узкой полосы воды и политической воли государства, которое решило превратить географию в оружие.