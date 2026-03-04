Британия может присоединиться к ударам по Ирану

Великобритания не исключает присоединения к ударам по Ирану. Об этом сообщает портал The i Paper со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в настоящий момент у Британии нет планов по увеличению присутствия британских войск в регионе, однако "все варианты остаются открытыми". По данным издания, власти страны также рассматривают возможность военного сопровождения коммерческих судов при проходе через Ормузский пролив.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон наращивал силы на Ближнем Востоке в течение последних нескольких недель.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.