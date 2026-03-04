Расширен список учреждений, занимающихся подготовкой детей к школе

Расширен список учреждений, занимающихся подготовкой пятилетних детей к школе.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим были внесены изменения в ряд решений Кабинета министров.

Согласно изменениям, подготовка пятилетних детей к школе может осуществляться в дошкольных образовательных учреждениях, в соответствующих структурах общеобразовательных учреждений, в семье и краткосрочных учебных группах, а также во внешкольных образовательных учреждениях.