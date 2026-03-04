Израильская армия нанесла удары по более чем 250 целям «Хезболлы»

Израильская армия за последние два дня нанесла удары по более чем 250 целям "Хезболлы" в Ливане.

Как передает Day.Az, об этом заявил представитель израильской армии генерал-майор Эффи Дефрин.

Он отметил, что Израиль будет продолжать наносить удары по целям "Хезболлы" "до тех пор, пока угроза не будет устранена".

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.