MEDİA призвало не допускать случаев информационной манипуляции по событиям на Ближнем Востоке

В связи с продолжающимися военными действиями на Ближнем Востоке в социальных сетях наблюдаются публикации, основанные на неточной информации и данных из неизвестных источников. Подобные попытки, повышающие риск дезинформации в информационной среде, направлены на создание путаницы в общественном мнении.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Агентства по развитию медиа (MEDİA).

Отмечается, что субъекты медиа должны проявлять высокий профессионализм в отношении информационного потока в социальных сетях и не распространять контент сомнительного происхождения и манипулятивного характера.

"Мы призываем все медиа-структуры, журналистов и общественных активистов в своей деятельности опираться исключительно на официальные источники, воздерживаться от публикаций, вызывающих тревогу в обществе, и не допускать случаев информационной манипуляции", - говорится в заявлении.