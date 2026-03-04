В Высшей лиге Азербайджана по волейболу стартует 16-й тур

Сегодня в Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди мужчин начнется программа 16-го тура.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый игровой день запланированы два матча.

В 16:00 "Орду" встретится с "Нефтчи". Во второй игре дня в 18:00 сыграют "Хиласэдиджи" и "Гянджляр".

Обе встречи пройдут в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.