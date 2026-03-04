https://news.day.az/sport/1819865.html В Высшей лиге Азербайджана по волейболу стартует 16-й тур Сегодня в Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди мужчин начнется программа 16-го тура. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый игровой день запланированы два матча. В 16:00 "Орду" встретится с "Нефтчи". Во второй игре дня в 18:00 сыграют "Хиласэдиджи" и "Гянджляр".
Обе встречи пройдут в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
