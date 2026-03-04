В Шахдаге стартует чемпионат Европы по ски-альпинизму

Сегодня в Азербайджане стартует чемпионат Европы по ски-альпинизму.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнование пройдет в туристическом центре "Шахдаг".

Азербайджан на турнире представят Назрин Гарибова, Набиюлла Галабагиев, Анид Султанов, Абель Исмиханов и Нурид Шакаралиев.

Чемпионат Европы продлится до 8 марта.

Помимо Азербайджана, в турнире выступят представители нейтрального статуса, а также Турции, Италии, Швейцарии, Словении, Германии, России, Испании, Австрии, Норвегии, Болгарии, Чехии, Польши, Словакии, Греции, Андорры и Швеции. Всего в соревновании примут участие 123 спортсмена.