Объявлено начало подписки на ABB облигации, которые предоставляют новые возможности для инвесторов. Физические лица могут подписаться на ABB облигации до 17 марта 2026 года. Процесс получения облигаций будет осуществляться путем массового размещения.

Облигации носят именной, процентный, необеспеченный и бездокументарный характер, номинальная стоимость одной облигации составляет 100 манатов. Общее количество ценных бумаг составит 100 тыс., из которых 50 тыс. будет в каждом из двух выпусков.

ABB облигации выпускаются на 1 и 2 года. Для облигаций с оборотом в 1 год процентная ставка составляет 10%, для облигаций с оборотом в 2 года - 11%. Процентный доход выплачивается ежеквартально, и с этого дохода налог не удерживается. При приобретении облигаций физические лица имеют преимущественное право.

Также будут предоставлены возможности для продажи облигаций на вторичном рынке. Подписка на ABB облигации возможна через приложение ABB mobile.

Подробную информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, по телефону Информационного центра 937, а также на официальных страницах Банка в социальных сетях.