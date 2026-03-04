Министр обороны Израиля предупредил о возможной ликвидации лидеров Ирана

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любой лидер, назначенный иранским режимом для продолжения политики против Израиля и его союзников, будет рассматриваться как цель для ликвидации.

Как передает Day.Az, Кац написал об этом на своей странице в социальной сети Х.

"Лидер, которого террористический режим Ирана назначит для реализации плана по уничтожению Израиля, угрозы США и свободному миру, а также для угнетения иранского народа, станет безусловной целью для ликвидации. Независимо от того, как его зовут и где он скрывается", - заявил Кац.

Он добавил, что он и премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручили Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подготовиться и использовать все необходимые средства для выполнения миссии в рамках операции "Рев ястреба".

Кац также подчеркнул, что Израиль продолжит тесное сотрудничество с американскими партнерами для ослабления возможностей иранского руководства и создания условий для перемен.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.