Apple случайно допустила утечку названия нового MacBook

Компания Apple, по всей видимости, случайно раскрыла название своего будущего бюджетного ноутбука.

Как передает Day.Az со ссылкой на издание MacRumors, в документах для регуляторного соответствия на сайте компании в ЕС на некоторое время появилась ссылка на устройство под названием MacBook Neo с номером модели A3404.

Название устройства не было указано прямо в документе, но было видно в ссылке на страницу регуляторной документации. После того как информация стала известна, упоминание о MacBook Neo было быстро удалено.

Предполагается, что новая модель будет самой доступной в линейке MacBook, размещаясь ниже MacBook Air. Ожидается, что она получит процессор уровня iPhone, возможно A18 Pro или A19 Pro, вместо традиционных чипов серии M. Также ходят слухи о 12,9-дюймовом дисплее.

Ноутбук может быть доступен в ярких цветах, таких как желтый, зеленый, голубой и розовый. Примерная стоимость устройства составляет от $599 до $799.

Презентация новинки ожидается на мероприятиях Apple Experience для прессы, которые пройдут в Нью-Йорке, Лондоне и Шанхае сегодня, 4 марта. Онлайн-трансляции не предусмотрено.