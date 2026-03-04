Сколько мужчин уже получили оплачиваемый отпуск по отцовству?
Одним из последних изменений в трудовом законодательстве стало предоставление мужчинам 14 календарных дней оплачиваемого отпуска в связи с рождением ребёнка.
Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, уже 81 работодатель предоставил около 100 сотрудникам 14 календарных дней оплачиваемого отпуска по отцовству в связи с рождением ребенка.
Данный отпуск охватывает периоды как до, так и после рождения ребенка.
Приказ о предоставлении работнику оплачиваемого отпуска по отцовству формируется работодателем в электронном порядке через подсистему "Труд и занятость" (ƏMAS) Министерства труда и социальной защиты населения. С этой целью в январе текущего года в системе ƏMAS был внедрен новый функционал.
