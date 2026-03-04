Стало известно, как Трамп и Нетаньяху договорились об операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились начать военную операцию против Ирана в ходе телефонного разговора, состоявшегося 23 февраля. Как передает Day.Az, об этом сообщает Axios, ссылаясь на источники.

"Этот разговор стал поворотным моментом, положившим начало войне с Ираном", - говорится в публикации.

Отмечается, что подробности этого разговора, который ранее не освещался в СМИ, становятся известны только сейчас.

Согласно информации издания, в ходе беседы Нетаньяху проинформировал Трампа о предстоящей встрече верховного лидера Ирана Али Хаменеи с его ближайшими советниками, назначенной на 28 февраля. Трамп передал эту информацию в Центральное разведывательное управление (ЦРУ), которое подтвердило её достоверность.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.